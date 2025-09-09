Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies legt am Mittwochabend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 124,76 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 124,76 USD. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 127,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 595.992 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 18,36 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 46,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen.
Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,94 Mrd. USD – ein Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
