Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 141,66 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 141,66 USD. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 141,81 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 140,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 144.735 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 167,94 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 15,65 Prozent niedriger. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 113,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

