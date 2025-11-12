DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.354 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.198 +1,7%
Fokus auf Aktienkurs

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies reagiert am Abend positiv

12.11.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies reagiert am Abend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 141,87 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 141,87 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 143,72 USD. Mit einem Wert von 140,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 490.407 Dell Technologies-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,94 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,30 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 29,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,68 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

