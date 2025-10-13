Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 155,23 USD.

Das Papier von Dell Technologies legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 155,23 USD. Bei 155,51 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 349.073 Dell Technologies-Aktien.

Bei 166,10 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 6,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Abschläge von 57,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,08 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

