DAX24.339 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.277 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.593 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,64 +2,5%Gold4.096 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktie im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

13.10.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 155,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
134,58 EUR -0,88 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 155,23 USD. Bei 155,51 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 349.073 Dell Technologies-Aktien.

Bei 166,10 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 6,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Abschläge von 57,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,08 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen