Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Abend südwärts

Kurs der Dell Technologies

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 151,50 USD nach.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 151,50 USD abwärts. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 148,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 452.322 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 8,79 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 128,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,08 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

