Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Mit einem Kurs von 134,01 USD zeigte sich die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 134,01 USD bewegte sich die Dell Technologies-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 134,59 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 129,80 USD. Bei 130,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 185.417 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 167,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 20,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

