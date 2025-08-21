Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Blick auf Dell Technologies-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 128,95 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 128,95 USD zu. In der Spitze legte die Dell Technologies-Aktie bis auf 129,13 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 60.865 Stück.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 12,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,05 USD ausgeschüttet werden.

Dell Technologies ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 23,39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

