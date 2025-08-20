Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Freitagabend ins Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 130,82 USD.
Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 130,82 USD. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 132,00 USD. Bei 128,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 327.796 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 49,35 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,05 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 29.05.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 23,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 22,23 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,40 USD je Dell Technologies-Aktie.
Nachrichten zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
