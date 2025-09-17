DAX23.637 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.540 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Dell Technologies im Fokus

23.09.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 135,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
114,78 EUR 0,40 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 135,39 USD ab. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,94 USD nach. Bei 135,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 144.583 Dell Technologies-Aktien.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,06 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Es stand ein EPS von 1,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 25,01 Mrd. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

