DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Montagnachmittag auf rotes Terrain

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 130,61 USD.

Dell Technologies
110,68 EUR 0,70 EUR 0,64%
Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 130,61 USD. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 129,96 USD. Bei 130,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.407 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,05 USD aus.

Am 29.05.2025 lud Dell Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,37 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent auf 23,39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Nachrichten zu Dell Technologies

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen