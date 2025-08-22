Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 130,61 USD.
Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 130,61 USD. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 129,96 USD. Bei 130,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.407 Stück gehandelt.
Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,05 USD aus.
Am 29.05.2025 lud Dell Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,37 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent auf 23,39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,40 USD im Jahr 2026 aus.
Nachrichten zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
