So entwickelt sich Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies präsentiert sich am Abend fester

25.08.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies präsentiert sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 131,80 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
110,68 EUR 0,70 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 131,80 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 132,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,49 USD. Zuletzt wurden via New York 326.838 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 12,03 Prozent wieder erreichen. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 49,73 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,05 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.05.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Dell Technologies

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen