Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies präsentiert sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 131,80 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 131,80 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 132,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,49 USD. Zuletzt wurden via New York 326.838 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 12,03 Prozent wieder erreichen. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 49,73 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,05 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.05.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

