DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Aktie im Blick

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies fällt am Abend

26.08.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies fällt am Abend

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 130,53 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 130,53 USD. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 130,34 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 281.180 Dell Technologies-Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 147,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 11,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 49,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,05 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 29.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,37 USD, nach 1,32 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 23,39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

