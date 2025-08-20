Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Abend an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 131,75 USD.

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 131,75 USD. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,92 USD an. Bei 130,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 272.217 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. Gewinne von 12,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,26 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 98,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,05 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 29.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 23,39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,40 USD je Aktie belaufen.

