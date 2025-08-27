Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 134,08 USD. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 135,11 USD. Bei 133,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 144.462 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 9,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 102,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,05 USD belaufen.

Am 29.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,32 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,40 USD je Aktie belaufen.

