Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Abend an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 133,57 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 133,57 USD zu. Bei 135,18 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 536.902 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,39 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,05 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 29.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 23,39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

