Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 137,78 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 137,78 USD. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 137,88 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.823 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,17 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 51,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 USD aus.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 29,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,68 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

