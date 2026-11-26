Dell Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Dell Technologies hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,94 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 37,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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