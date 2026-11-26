Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,94 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 37,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.

Dell Technologies hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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