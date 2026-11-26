Dell Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Dell Technologies äußerte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 180,09 ARS gegenüber 42,67 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,27 Prozent auf 83.088,98 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.550,82 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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