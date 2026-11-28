Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dellia Group AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,9 Millionen NOK im Vergleich zu 205,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich auf 0,60 NOK gegenüber 0,610 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Dellia Group AS Registered hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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