Dellia Group AS Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Dellia Group AS Registered hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,60 NOK gegenüber 0,610 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dellia Group AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,9 Millionen NOK im Vergleich zu 205,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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