Delphi Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Delphi Bank hat am 05.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Delphi Bank 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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