Delphi Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

07.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Delphi Bank 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Delphi Bank hat am 05.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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