Delphi World Money öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Delphi World Money hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delphi World Money 0,250 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,86 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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