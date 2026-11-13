Delphi World Money öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,86 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delphi World Money 0,250 INR je Aktie generiert.

Delphi World Money hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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