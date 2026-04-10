Delta Air Lines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Delta Air Lines präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 429,72 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Delta Air Lines 469,54 ARS je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 27.836,13 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Delta Air Lines 19.123,97 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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