Delta Air Lines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Delta Air Lines hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Delta Air Lines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 215,60 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 360,36 ARS je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30.275,58 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.150,45 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delta Air Lines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delta Air Lines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen