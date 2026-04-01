Die US-Fluggesellschaft Delta wagt nach dem sprunghaften Anstieg der Kerosinpreise wegen des Iran-Kriegs keine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus Lufthansa & TUI dank Waffenruhe im Höhenflug. Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026. Redcare Pharmacy mit Umsatzsprung in Q1. EVOTEC verringert Verluste. Nordex: Jefferies hebt Ziel an. Apple-Zulieferer profitieren von iPhone Fold-Hoffnung. S&P-Ausblick für Fresenius jetzt "Positiv". Waffenruhe beflügelt Aktien "Kriegsverlierern" Siemens Energy, Deutsche Bank, Infineon & Co.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung