Delton Technology (Guangzhou) legte Quartalsergebnis vor
Delton Technology (Guangzhou) hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Delton Technology (Guangzhou) 385,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 95,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 197,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delton Technology (Guangzhou)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delton Technology (Guangzhou)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen