Delton Technology (Guangzhou) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Delton Technology (Guangzhou) hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite standen 3,03 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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