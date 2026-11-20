Dementi

Nach dem Angriff eines US-Leerverkäufers verteidigt DEUTZ die milliardenschwere Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

• Nach den Vorwürfen des Leerverkäufers erholen sich die DEUTZ-Aktien nur vorsichtig, während das Unternehmen die Vorwürfe zurückweist und auf die begrenzten Auswirkungen der strittigen Konsolidierung hinweist, die die Kursentwicklung nur begrenzt beeinflussen dürften.

• Der Leerverkäufer Ningi Research kritisierte die Beteiligungsstruktur von FFG Industries, insbesondere den Anteil von Maksym Yefimov, und warf DEUTZ vor, nicht alle relevanten Informationen offengelegt zu haben; DEUTZ weist dies zurück und betont die Einhaltung aller Veröffentlichungspflichten.

• DEUTZ verteidigt die Milliardenübernahme der FFG und betont, dass die Transaktion sorgfältig geprüft und im Einklang mit Bewertungsstandards erfolgte, um den Umbau zu einem widerstandsfähigen Konzern voranzutreiben.

Der Motorenbauer DEUTZ, dessen Aktie am Mittwoch durch einen Shortseller-Bericht unter Druck geraten ist, hat zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Der US-Leerverkäufer Ningi Research hatte die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) durch DEUTZ für 1,6 Milliarden Euro als überteuert und für DEUTZ-Aktionäre nachteilig kritisiert, und dem Management vorgeworfen, nicht alle Informationen offengelegt zu haben. Zentrale Schlussfolgerungen daraus seien unbegründet, hieß es in einer am Donnerstag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlichten Stellungnahme. Am Vortag hatte DEUTZ eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt.

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DEUTZ verteidigt Milliardenübernahme von FFG

Wie das Kölner MDAX-Unternehmen nun erklärte, hat es mit der FFG-Übernahme den Umbau zu einem breiter aufgestellten und widerstandsfähigeren Konzern vorangetrieben und Defense als tragende Säule des Konzerns neben den etablierten Geschäftsbereichen ausgebaut. FFG, dessen Auftragsbestand seit Ankündigung der Übernahme im Juli dieses Jahres auf über 2,7 Milliarden Euro gestiegen sei, sei der neue Kern des Defense-Geschäfts von DEUTZ.

Der Transaktionswert von FFG sei im Rahmen einer umfassenden Prüfung einer unabhängigen Unternehmensbewertung und einer Stellungnahme (Fairness-Opinion) durch unabhängige Finanzberater eingehend geprüft und bestätigt worden. Dabei seien auch die Beteiligungsstruktur der Tochtergesellschaft FFG Industries und die Rechte des Minderheitsgesellschafters berücksichtigt worden. Zudem seien bei der Bewertung im Einklang mit marktüblichen Bewertungsstandards und -praktiken ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries berücksichtigt worden.

Shortseller kritisiert Beteiligungsstruktur von FFG Industries

Laut Ningi Research war den DEUTZ-Aktionären nie offengelegt worden, dass FFG Industries zu 45 Prozent dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maksym Yefimov gehört. Ningi zufolge hat dieser für seinen Anteil keine Gegenleistung erbracht. Zudem könne Yefimov Gewinnausschüttungen und wichtige Managemententscheidungen blockieren.

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“Detaillierte Informationen zur Struktur von FFG Industries waren und sind aus entsprechenden öffentlich zugänglichen Unterlagen ersichtlich”, hieß es in der DEUTZ-Mitteilung vom Donnerstagabend. In der Abwägung der besonderen Vertraulichkeitsanforderungen bei Rüstungsprogrammen habe das Unternehmen alle rechtlichen Veröffentlichungspflichten eingehalten. Zudem habe DEUTZ die relevanten Partner im Rahmen der bei einer Übernahme üblichen Prüfung des Unternehmenswerts (Due Diligence) mit Unterstützung externer Berater geprüft. Dabei habe es keine Erkenntnisse gegeben, die Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit begründet oder der Durchführung der Transaktion entgegengestanden hätten.

Ningi zufolge könne Yefimov aufgrund einer Klausel in der Satzung sogar erzwingen, dass DEUTZ bei einem Kontrollwechsel aus der FFG Industries ausscheide. Der Anteil könne dabei mit 80 Prozent seines Wertes abgefunden werden. DEUTZ könne ihn umgekehrt nicht ohne seine Zustimmung herauskaufen. Dazu erklärte DEUTZ, dass die Minderheitsanteilseigner von FFG Industries dem Verkauf von FFG an DEUTZ ausdrücklich und unwiderruflich zugestimmt und damit auf etwaige Change-of-Control-Rechte verzichtet hätten.

Zu Ningi erklärte DEUTZ, der Leerverkäufer halte laut eigenem Disclaimer eine Short-Position in DEUTZ-Aktien und habe damit ein wirtschaftliches Interesse an einem fallenden Aktienkurs. Dies laufe den Interessen der DEUTZ-Aktionäre zuwider.

DEUTZ hält an vollständiger Konsolidierung fest

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DEUTZ geht den weiteren Angaben zufolge auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer zudem unverändert davon aus, dass FFG Industries nach IFRS-Standards im Konzernabschluss voll konsolidiert wird. Dies hatte der Leerverkäufer infrage gestellt und geschrieben, dass DEUTZ die Gesellschaft wegen der gemeinsamen Kontrolle möglicherweise als Gemeinschaftsunternehmen behandeln müsse mit der Folge, dass nicht sämtliche Umsätze, EBITDA-Beiträge und Barmittel konsolidiert, sondern lediglich der anteilige Nettogewinn ausgewiesen werden würde. Unabhängig von der anzuwendenden Bilanzierungsmethode bleibe der zugrunde liegende wirtschaftliche Wert für die DEUTZ-Aktionäre unverändert. Die Liquidität von FFG Industries stehe DEUTZ über marktübliche Treasury-Instrumente zur Verfügung.

DEUTZ hatte den Kauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) im Juli angekündigt und Anfang November vollzogen. Bezahlt wurde sie zum Teil durch neue Aktien . Die bisherigen Familieneigentümer der FFG sind dadurch mit bis zu 29,9 Prozent neue Ankeraktionäre von DEUTZ geworden.

DEUTZ Erhohlung hält nicht an - DEUTZ weist Leerverkäufer-Vorwürfe zurück

Anleger von DEUTZ schenken dem Motorenbauer nach den Vorwürfen eines Leerverkäufers nur vorsichtig wieder Vertrauen. Die Aktien zeigen sich nach der jüngsten Talfahrt moderat stabilisiert. Sie waren am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr eingebrochen. Am Freitag legte der Kurs via XETRA zunächst etwas zu, weil DEUTZ einen kritischen Bericht des Analysedienstes Ningi Research im Zusammenhang mit einer Übernahme zurückgewiesen hat. Zum Handelsschluss sanken die Papiere jedoch um 0,58 Prozent auf 7,69 Euro.

Der Leerverkäufer hatte DEUTZ am Mittwoch mangelnde Transparenz im Zusammenhang mit dem Erwerb des Rüstungsunternehmens FFG und die daraus resultierende Gewinnverteilung vorgeworfen. Zentrale Schlussfolgerungen daraus seien unbegründet, hieß es in einer Stellungnahme von DEUTZ, die am Donnerstag im nachbörslichen Handel nur zeitweise für eine kräftigere Erholung um bis zu vier Prozent gesorgt hatte.

Laut dem MPC-Experten Stefan Augustin sind die Auswirkungen der strittigen Konsolidierung einer FFG-Tochter begrenzt und die Kursreaktion insofern übertrieben. Er vermutet, dass im Rüstungsbereich erforderliche Vertraulichkeitsverpflichtungen dazu führten, dass die Situation rund um FFG Industries bisher nicht näher deklariert worden sei.

DOW JONES / dpa-AFX