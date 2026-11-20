Dementi nach Short-Bericht

Ein Leerverkäufer zielt auf AMDs China-Verbindungen und der Konzern widerspricht, doch was folgt, falls die US-Aufsicht tatsächlich nachfragt?

• Trotz der Vorwürfe verzeichnet AMD im dritten Quartal Rekordumsätze und hohe Erwartungen für das vierte Quartal, wobei Analysten die Aktie überwiegend positiv bewerten, aber die Entwicklungen genau beobachten.

• AMD bestreitet die Vorwürfe und betont die Einhaltung der US-Exportkontrollgesetze, während sich die regulatorische Lage durch verschärfte Exportregeln in China und Singapur verschärft.

• Hunterbrook Media wirft AMD vor, Firmware mit chinesischen Firmen genutzt zu haben, liefert aber keine Beweise für Gesetzesverstöße, was die Aktie vorbörslich um fast 6 % fallen ließ.

Hunterbrook stellt Fragen, liefert aber keinen Beweis für einen Verstoß

AMD weist die Darstellung als falsch zurück

Nach starkem Lauf trifft der Bericht auf hohe Erwartungen

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Die AMD-Aktie ist deutlich unter Druck geraten, nachdem Hunterbrook Media die China-Verbindungen des Chipkonzerns beleuchtet hat. An der NASDAQ steht sie am Freitag vorbörslich bei 461,34 US-Dollar, ein Minus von 5,69 Prozent. AMD weist die Vorwürfe zurück, und der Bericht selbst belegt keinen Gesetzesverstoß.

Was Hunterbrook AMD vorwirft

Hunterbrook Media, verbunden mit dem Leerverkaufs-Fonds Hunterbrook Capital, berichtet, neuere Versionen der AMD-Firmware für den Serverbetrieb seien vom chinesischen Serverhersteller IEIT Systems eingebaut worden. Das US-Handelsministerium hatte IEIT im März 2025 auf die Sperrliste gesetzt. Drei eng verbundene Firmen, nämlich Maginfra in China, Kaytus in Singapur und Aivres in Kalifornien, nutzen laut dem Bericht dieselbe Firmware und verkaufen Server mit AMD-Chips unter eigenen Marken.

Hunterbrook Capital hat nach eigener Angabe eine Short-Position in AMD aufgebaut und setzt damit auf fallende Kurse. Zugleich räumt Hunterbrook ein, die Unterlagen belegten allein keinen Verstoß gegen Exportgesetze. Offen bleibt demnach, wie IEIT an die Firmware kam und ob eine Lizenz sie abdeckte. Der Bericht liefert damit Hinweise und Fragen, aber keinen Nachweis; für die Aktie zählt vor allem, ob daraus Aufmerksamkeit der US-Aufsicht wird.

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AMD hält dagegen, die Exportregeln verschärfen sich

Ein AMD-Sprecher erklärte gegenüber Reuters per E-Mail, die Behauptungen stellten die Geschäftspraktiken und Beziehungen des Konzerns falsch dar. AMD halte die geltenden US-Exportkontrollgesetze ein und unterhalte strenge Prozesse, um die Einhaltung in allen globalen Geschäften sicherzustellen.

Wie sensibel das Thema ist, zeigt die Mitteilung zum dritten Quartal: AMD nennt darin Exportvorschriften und Lizenzpflichten ausdrücklich als wesentliche Risikofaktoren. China und Hongkong machten 2025 laut dem Hunterbrook-Bericht gut ein Fünftel des AMD-Umsatzes aus. Parallel gilt laut Investing.com seit gestern eine Genehmigungspflicht für Lieferungen von KI-Chips nach Singapur und vier weitere Länder, Kunden mit Sitz oder Mutterkonzern in den USA sind ausgenommen. Ob das US-Handelsministerium den Vorwürfen nachgeht, ist demnach offen. Für AMD-Anleger trifft damit ein Unternehmensthema auf ein regulatorisches Umfeld, das sich bewegt. Ob die Behörde reagiert, entscheidet, ob aus dem Bericht ein Verfahrensrisiko wird.

Hohe Erwartungen treffen auf neue Fragen

Operativ meldete AMD für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar, 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das vierte Quartal stellt der Konzern rund 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Dem Bericht steht damit ein starkes Geschäftsjahr gegenüber, das die hohen Erwartungen erklärt.

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Im Analystenkonsens vergeben sieben von neun Analysten ein Buy, zwei ein Hold und keiner ein Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 616,88 US-Dollar. Die Einstufungen zeigen, dass der Bericht auf ein überwiegend positives Analystenbild trifft. RBC Capital Markets stuft in einer Studie vom 12. November mit Sector Perform ein, das Kursziel beträgt 540 US-Dollar. Goldman Sachs vergibt in einer Studie vom 4. November ein Buy mit 675 US-Dollar. Beide Studien entstanden vor dem Bericht und konnten dessen Argumente daher nicht berücksichtigen.

Entscheidend wird für Anleger, ob das US-Handelsministerium den Vorwürfen nachgeht und ob Analysten ihre Einschätzungen in Reaktion auf den Bericht anpassen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.