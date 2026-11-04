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Demokrat Ford gewinnt Gouverneurswahl in Nevada

WASHINGTON/CARSON CITY (dpa-AFX) - Die Demokraten haben Hochrechnungen zufolge das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Nevada erobert. Der demokratische Kandidat Aaron Ford setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Joe Lombardo durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Beide hatten sich in Umfragen vorab ein enges Rennen geliefert.

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Nevada liegt im Westen der USA, hat rund drei Millionen Einwohner und ist vor allem für die Glücksspiel-Metropole Las Vegas bekannt. Hauptstadt ist Carson City. Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten und grob vergleichbar mit Ministerpräsidenten der Bundesländer./cah/DP/mis

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