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Demokrat gewinnt Gouverneurswahl in Alaska

WASHINGTON/JUNEAU (dpa-AFX) - Erstmals seit 1998 haben die Demokraten wieder die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Alaska gewonnen. Der 37-jährige Jonathan Kreiss-Tomkins setzte sich gegen drei republikanische Kandidaten durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Basis der Stimmauszählungen meldete. Er wird der jüngste Gouverneur in der Geschichte Alaskas, in dem nordwestlichsten Bundesstaat der USA.

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Mit dem Wahlsieg werden die Demokraten künftig 30 der 50 Gouverneursposten in den USA besetzen - so viele wie seit 1993 nicht mehr. Erstmals seit 2010 stellen sie damit wieder die Mehrheit. Rund drei Viertel der US-Bevölkerung werden dann in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren leben.

Kreiss-Tomkins erhielt nach vorläufigen Ergebnissen rund 51 Prozent der Stimmen mit erster Präferenz. In Alaska können die Wähler mehrere Kandidaten nach ihrer bevorzugten Reihenfolge auswählen. Unter seinen drei republikanischen Konkurrenten war auch die von Präsident Donald Trump unterstützte Bernadette Wilson. Die republikanische US-Senatorin Lisa Murkowski hatte sich dagegen überraschend für Kreiss-Tomkins ausgesprochen.

Der Demokrat war zuvor rund zehn Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Alaska gewesen. Er folgt auf den Republikaner Mike Dunleavy, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte.

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Alaska ist der flächenmäßig größte Bundesstaat der USA, hat aber nur rund 740.000 Einwohner. Größte Stadt ist Anchorage, Hauptstadt ist Juneau./cah/DP/zb

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