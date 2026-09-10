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Demokrat überrascht mit Video auf Parteitag der Republikaner

DALLAS (dpa-AFX) - Knapp zwei Monate vor den Kongresswahlen in den USA hat der Demokrat John Fetterman beim Parteitag der Republikaner für eine Überraschung gesorgt. "Warum stehe ich heute hier und spreche zu Ihnen? Weil ich, nun ja, ein Demokrat mit gesundem Menschenverstand bin", sagte der Senator aus Pennsylvania in einer Videobotschaft auf dem republikanischen Parteitag in Dallas. "Ich werde immer zu Amerika stehen. Ich werde Extreme, den Sozialismus und diese antiamerikanische Lebensweise stets ablehnen."

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Fetterman stellte Präsident Donald Trump dabei als Kämpfer für die Stahlindustrie dar - ein Kernanliegen des Senators. Fetterman gilt im Kongress als Grenzgänger. Immer wieder gab es Spekulationen über einen möglichen Parteiwechsel.

Mit seinen Bemerkungen nahm er nun offenbar Bezug auf die demokratischen Sozialisten in seiner Partei, die sich in vielen Vorwahlen gegen moderate Konkurrenten durchsetzten. US-Medien werteten seine Botschaft an die Republikaner als Beleg für die wachsende Entfremdung von seiner Partei.

Demokraten machen sich Hoffnungen auf Mehrheit im Senat

Fettermans Videobotschaft führte einen Redebeitrag des Republikaners David McCormick ein, dem anderen Senator aus Pennsylvania. McCormick sei ein "großartiger Amerikaner" und ein "großartiger Senator", auch wenn er einer anderen Partei angehöre, sagte Fetterman.

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Bei den Kongresswahlen am 3. November wollen die Republikaner ihre dünne Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen. Im Senat müssten die Demokraten den Republikanern vier Sitze abnehmen und selbst keinen verlieren, wollten sie eine Mehrheit zustande bringen. Sollte es zu einer knappen Mehrheit für die Demokraten kommen, könnte Fettermans Stimme das Zünglein an der Waage sein./jcf/DP/zb

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