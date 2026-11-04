Trump Media-Aktie und TRUMP-Coin brechen massiv ein: Politikwette ohne Rückhalt?

Demokraten drehen Wette

04.11.26 14:14 Uhr

Der Wahlsieg der Demokraten in beiden Kongresskammern setzt Trump-nahe Investments unter Druck. Bei Trump Media trifft der politische Gegenwind auf ein operativ schwaches Geschäft.

• Experten sehen das Wahlergebnis als Schwächung von Trumps Einfluss, während Trump Media trotz hoher Bilanzverluste positive Cashflows aufweist und an einem Zusammenschluss mit TAE Technologies arbeitet.

• Während der Gesamtmarkt zulegt, reagieren Trump-nahe Werte wie die Trump-Token und die Aktie mit deutlichen Kursverlusten, was auf die enge Verbindung zu Trumps politischer Zukunft zurückzuführen ist.

• Die Aktie von Trump Media Technology fällt nach den Zwischenwahlen um 12 %, da die Demokraten die Mehrheit im Kongress gewinnen, was Trumps politischen Einfluss schwächt.

Anleger nehmen Wetten auf Trumps politischen Rückhalt teilweise zurück

Gesamtmarkt legt zu, Trump-nahe Werte geben nach

Am 9. November zeigt sich, was das Geschäft hergibt

Werbung

Die Aktie von Trump Media Technology gibt nach den Zwischenwahlen am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ am Montag satte 12 Prozent auf 5,26 US-Dollar nach. Die Demokraten holten laut AP-Projektion beide Kammern des Kongresses. Für einen Wert, der häufig als Stimmungsanzeiger rund um Trump gilt, ist das ein heikler Befund.

Trump Media Technology gibt trotz festem Markt nach

Die Demokraten gewannen die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Damit endet die einheitliche republikanische Kontrolle in Washington für die verbleibenden zwei Amtsjahre von Präsident Trump. Während der Gesamtmarkt zulegte, gerieten Trump-nahe Werte unter Druck.

Das zeigte sich auch in der Stimmung unter Privatanlegern: Auf Stocktwits fiel die Einschätzung zur Aktie von Trump Media von "bearish" auf "extremely bearish", also von pessimistisch auf äußerst pessimistisch.

Werbung

Warum Trump-nahe Werte auf das Ergebnis reagieren

Trump Media Technology und die TRUMP-Memecoin werden häufig als Wetten auf die politische Zukunft des Präsidenten gehandelt. Entsprechend geriet auch der TRUMP-Token unter Druck. Er gab am Mittwoch ebenfalls nach und sackte zuletzt auf CoinMarketCap um rund 30 Prozent auf 1,44 US-Dollar ab.

Shay Boloor, Stratege bei Futurum Equities, schrieb am Mittwoch auf X, ein Sieg der Demokraten sei am Markt offenbar bereits eingepreist gewesen:

Looks like the blue tsunami was already priced in. https://t.co/QIM8B64lYB Werbung November 4, 2026

Experten am Markt sehen das Wahlergebnis als klare Schwächung von Trumps politischem Einfluss. Ein geteilter Kongress kann Gesetzesvorhaben und Personalien blockieren sowie Untersuchungen gegen die Regierung verstärken. Der neue Kongress tritt im Januar 2027 sein Amt an.

Während das Ergebnis im Gesamtmarkt offenbar bereits eingepreist war, dürfte die Reaktion bei Trump Media Technology mit der engeren Kopplung des Unternehmens an Trumps politische Lage zusammenhängen. Eine solche Verbindung zeigte sich bereits bei den Zwischenwahlen 2022: Damals verlor die Aktie ebenfalls kräftig an Wert, nachdem Trump-nahe Kandidaten schwächer abgeschnitten hatten.

Was das Geschäft von Trump Media Technology trägt

Trump Media betreibt die Plattform Truth Social, den Streamingdienst Truth+ und die FinTech-Marke Truth.Fi. Im ersten Quartal 2026 stand einem Umsatz von 0,9 Millionen US-Dollar ein Nettoverlust von 405,9 Millionen US-Dollar gegenüber. Der Großteil des Verlusts war nicht zahlungswirksam. Dazu zählten nicht realisierte Verluste auf digitale Vermögenswerte und Wertpapiere. Der operative Cashflow fiel dagegen mit 17,9 Millionen US-Dollar positiv aus. Damit verzeichnete das Unternehmen den vierten positiven Quartalswert in Folge.

Auch beim Gesamtvermögen zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen Bilanz und operativem Geschäft: Ende des ersten Quartals belief sich das Vermögen auf 2,2 Milliarden US-Dollar, davon rund 2,1 Milliarden US-Dollar Finanzvermögen. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch bei 759,0 Millionen US-Dollar gelegen. Die Bilanz ist damit deutlich größer als das operative Geschäft. Interim-CEO Kevin McGurn verwies laut Unternehmensmitteilung auf die Bilanz und den Cashflow. Zudem strebt er an, den geplanten Zusammenschluss mit TAE Technologies, einem Unternehmen aus dem Bereich Fusionsenergie, so schnell wie möglich voranzutreiben.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.