Demokraten starten erste Schritte für mögliche Amtsenthebung Trumps

Heute im Fokus

DAX schließt mit Verlust -- Wall Street letztlich im Minus -- Condor erhält Überbrückungskredit -- Pfeiffer Vacuum senkt erneut Prognose -- Daimler, EVOTEC, K+S im Fokus

Rufe nach Amtsenthebung werden lauter - Trump will sich entlasten. Umstrittener WeWork-Chef Neumann tritt zurück. TOTAL peilt 2019 Kosteneinsparungen von 4,7 Milliarden Dollar an. Britische Parlaments-Zwangspause rechtswidrig. VW-Spitze in Dieselaffäre angeklagt. SAF-Holland senkt Ausblick.