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Demokratin Benson gewinnt Gouverneurswahl in Michigan

WASHINGTON/LANSING (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Wahlen den Gouverneursposten im Bundesstaat Michigan verteidigt. Die Demokratin Jocelyn Benson setzte sich gegen ihren republikanischen Gegenkandidaten John James durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

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Benson war bislang Secretary of State von Michigan und in dieser Funktion unter anderem für die Aufsicht über die Durchführung von Wahlen zuständig. Sie will sich als Gouverneurin für eine bezahlbare Krankenversicherung und erschwingliche Wohnungen, geringere Stromkosten und bessere Bildung einsetzen.

Michigan im Mittleren Westen der USA grenzt an vier der fünf Großen Seen und an Kanada. Rund zehn Millionen Einwohner zählt der Bundesstaat, der sich in zwei große Halbinseln aufteilt. Michigans größte Stadt ist Detroit, Lansing ist die Hauptstadt.

Nach zwei Amtszeiten durfte die bisherige Gouverneurin Gretchen Whitmer nicht erneut kandidieren. Der Demokratin werden seit Jahren Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt./ngu/DP/mis

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