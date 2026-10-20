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Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest

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Rheinmetall AG
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BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Straße festgeklebt. Einsatzkräfte der Polizei seien um 5.30 Uhr alarmiert worden und seither damit befasst, die Demonstranten von der Straße zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin.

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Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.

Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte./maa/DP/stw

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08:01 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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