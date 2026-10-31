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Demonstrationszug von 'Gen Z regelt' in Köln abgesagt

KÖLN (dpa-AFX) - Wegen der Vermummung einiger Teilnehmer und dem Einsatz von Pyrotechnik hat die Polizei in Köln den Demonstrationszug der Initiative "Gen Z regelt" kurzfristig abgesagt. "Die Demo wird als Standkundgebung weitergehen", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstagnachmittag. Das bedeute, dass die Versammlung am Rheinufer weitergehe.

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Die Polizei appelliere an die Zurückhaltung der Teilnehmenden. Bislang sei die Teilnehmerzahl unter den 15.000 angemeldeten Menschen geblieben, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der WDR über die Absage des Zuges berichtet.

In NRW waren in mehreren Städten Demonstrationen geplant, deren Organisatoren sich den Forderungen der Initiative "Gen Z regelt" angeschlossen hatten. Bezogen auf die Anmeldezahlen sollte diejenige in Köln die größte sein./jjk/DP/zb

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