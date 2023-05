BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund-Stürmer Haller: Dürfen Chance nicht verschwenden - Hummels bleibt beim BVB

"Es ist wichtig, dass wir auch unseren letzten Gegner genauso respektieren wie die vorherigen. Der Schlüssel dafür ist, dass wir demütig bleiben, weil wir aktuell noch gar nichts erreicht haben. Wir müssen unseren Job zu Ende bringen, dafür haben wir alle Zutaten", sagte der 28-Jährige im Sky-Interview am Dienstag.

Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der BVB zwei Punkte Vorsprung vor Titelverteidiger FC Bayern München, aber die schlechtere Tordifferenz. Die Schwarz-Gelben spielen am Samstag zu Hause gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) und müssten bei einem Sieg der Münchner beim 1. FC Köln ebenfalls drei Punkte holen. "Wir wollen die Saison zu etwas Unvergesslichem machen, aber wir müssen noch ein letztes Mal kochen. Wir dürfen diese Chance nicht verschwenden", sagte Haller.

Mats Hummels bleibt beim BVB: Vertragsverlängerung bis 2024

Titelaspirant Borussia Dortmund plant in der Fußball-Bundesliga weiter mit Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim BVB um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der 34 Jahre alte Abwehrspieler spielte von 2008 bis 2016 für den BVB und kehrte 2019 nach drei Jahren bei seinem Jugendclub FC Bayern München wieder zurück. "Ich freue mich sehr, dass Mats Hummels ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund bleibt. Er identifiziert sich sehr mit unserem Club. Der BVB und Mats gehören einfach zusammen", erklärte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

"Jeder weiß, wie viel Spaß es mir macht, im Signal Iduna Park mit unseren fantastischen Fans zu spielen. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ein langer Abwägungsprozess. Jetzt, am Ende der Saison, kann ich sagen: Ich habe noch richtig Bock auf ein weiteres Jahr", wird Hummels in der Vereinsmitteilung zitiert.

Mit Hummels bleibt dem BVB ein weiterer Routinier erhalten. Vor einem Monat hatte der Club den Vertrag des 33 Jahre alten Marco Reus ebenfalls um ein Jahr bis 2024 verlängert. Während Reus aktuell kein Stammspieler ist, gehörte Hummels in den zurückliegenden Partien, in denen der BVB im Titelkampf auf den ersten Tabellenplatz kletterte, zur Startelf.

In der laufenden Saison kam Hummels in 29 Bundesligaspielen zum Einsatz, hinzu kommen jeweils vier Partien im DFB-Pokal und in der Champions League. "Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft, weil er ihr von der Hierarchie, von der Führung, sehr viel gibt", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Am Mittwoch steigt die BVB-Aktie via XETRA zeitweise um 0,52 Prozent auf 5,79 Euro.

BERLIN / DORTMUND (dpa-AFX)

