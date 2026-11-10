Denka stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.11.26 06:35 Uhr

Denka lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Denka mit einem Umsatz von insgesamt 701,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 696,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,79 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net