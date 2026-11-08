Denta Water and Infra Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

08.11.26 06:35 Uhr

Denta Water and Infra Solutions hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Denta Water and Infra Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,09 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,79 Prozent auf 692,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 742,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion Finanzen.net