Depot-Check

NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Diese US-Aktien hält die UBS im 1. Quartal 2026

02.06.26 03:15 Uhr

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios.

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Institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich ihre gehaltenen Investitionen zu melden. Diese Offenlegung erfolgt über das öffentlich einsehbare 13F-Formular. Auch die Schweizer Großbank UBS unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im ersten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 31. März 2026. Martina Köhler, Redaktion finanzen.net US-Aktien im UBS-Portfolio: Auf diese Werte setzt die Bank in Q1 2026 Platz 11: Das Ranking Investoren, die ein Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC quartalsweise ihre gehaltenen Positionen offenzulegen. Dies geschieht über das öffentlich zugängliche 13F-Formular. Auch die UBS unterliegt dieser Meldepflicht mit einem Depotumfang von 666,32 Milliarden US-Dollar und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen. Im Folgenden sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der Schweizer Großbank im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach ihrem prozentualen Depotanteil. Optionen und Fonds wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. März 2026. Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com Platz 10: UBS Eröffnet wird die Top-Ten von den eigenen Aktien der schweizerischen Großbank. Die UBS verkaufte 33.600.186 eigene Anteile. Mit 106.890.182 verbliebenen UBS-Aktien im Wert von rund 4,176 Milliarden US-Dollar erreicht das Unternehmen einen Depotanteil von 0,56 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com Platz 9: Meta Platforms Die Facebook-Mutter Meta hat einen Rückgang im Depot der UBS erfahren. Die Bank verkaufte 40.049 Meta-Aktien, was die Beteiligung auf insgesamt 9.241.734 Aktien reduzierte. Es blieb ein Wert von 5,29 Milliarden US-Dollar und ein Depotanteil von 0,71 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com Platz 8: Alphabet C Mit einem Depotanteil von 0,71 Prozent und einem Gesamtwert von 5,31 Milliarden US-Dollar zählen die C-Aktien des Technologiekonzerns Alphabet weiterhin zu den zehn größten US-Positionen der UBS - und verharrten dabei auf Platz acht. Im jüngsten Quartal trennte sich die Bank von 1.327.645 Alphabet-Papieren und verringerte ihren Bestand damit auf nun 18.526.273 Aktien. Quelle: sec.gov, Bild: Denis Linine / Shutterstock.com Platz 7: JPMorgan Chase Die Beteiligung an JPMorgan ist um 216.115 Anteilsscheine gestiegen. Die UBS nannte zum Stichtag damit insgesamt 19.111.750 Aktien ihr Eigen. Mit einem Wert von 5,62 Milliarden US-Dollar macht diese Beteiligung 0,75 Prozent des Depots aus - und stieg damit von Platz zehn auf Platz sieben im Ranking. Quelle: sec.gov, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Alphabet A Seinen Platz im Ranking verteidigen konnten die A-Aktien des Tech-Giganten Alphabet. Mit einem Depotanteil von 0,93 Prozent und einem Wert von 6,946 Milliarden US-Dollar erreichte der Titel Platz sechs der größten US-Beteiligungen der UBS. Die Bank hat im vergangenen Quartal 1.979.691 Titel gekauft, wodurch der Bestand auf 24.155.485 Aktien gewachsen ist. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Platz 5: Amazon Die Beteiligung an Amazon ist gesunken, nachdem die UBS 198.126 Titel des Internetriesen verkaufte. Das verbliebene Aktienpaket umfasste zum Stichtag 34.407.951 Papiere im Wert von 7,166 Milliarden US-Dollar und hatte einen Depotanteil von 0,96 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Platz 4: Broadcom Die Aktien des US-Halbleiterunternehmens Broadcom haben im Ranking der größten Beteiligungen an Bedeutung gewonnen: Die UBS kaufte 870.563 Titel. Mit einem Depotanteil von 1,02 Prozent und einem Wert von rund 7,63 Milliarden US-Dollar verblieb die Beteiligung mit insgesamt 24.644.919 Aktien auf Rang vier. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 3: Microsoft Den dritten Platz im Ranking nimmt der Technologieriese Microsoft ein. Die UBS kaufte 4.990.468 Titel hinzu, sodass sich der Bestand auf 33.034.656 Aktien erhöhte. Der Wert der verbliebenen Microsoft-Papiere beträgt 12,23 Milliarden US-Dollar, was einem Depotanteil von 1,64 Prozent entspricht. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com Platz 2: Apple Die Apple-Beteiligung der UBS ist um 5.468.504 Aktien gestiegen. Mit den nun insgesamt 50.015.661 Papieren hat das Aktienpaket einen Wert von 12,69 Milliarden US-Dollar und einen Anteil am Depot von 1,7 Prozent. Damit verbesserte sich die Position im Ranking vom dritten auf den zweiten Platz. Quelle: sec.gov, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: NVIDIA Die größte US-Beteiligung im UBS-Depot ist nach wie vor der KI-Spezialist NVIDIA. Im jüngsten Quartal hat die Großbank 5.682.770 Aktien hinzugekauft, wodurch der Bestand auf 83.172.224 Papiere stieg. Das Aktienpaket kommt auf einen Wert von 14,50 Milliarden US-Dollar und einen Depotanteil von 1,95 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

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Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, UBS