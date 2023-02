Blick ins Depot: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im 4. Quartal 2022 investiert

Scion Asset Management, der Hedgefonds von Star-Investor Michael Burry, hat sein Portfolio im vierten Quartal 2022 grundlegend umgebaut: Lediglich an zwei bestehenden Beteiligungen hielt er - mit Anpassungen - fest, die Aktien von Aerojet Rocketdyne Charter Communications und Liberty Latin America , die Burry erst im Vorquartal ins Depot geholt hatte, wurden hingegen wieder vollständig abgestoßen. Dafür gab es im letzten Jahresviertel 2022 zahlreiche Neuzugänge im Portfolio des "The Big Short"-Investors. Welche dies sind und wie sein Depot insgesamt aufgebaut ist, meldete der Börsenexperte im Rahmen des 13F-Formulars an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC).

Redaktion finanzen.net



Platz 10: Das Ranking Das Depot von "The Big Short"-Investor Michael Burry hat sich im vierten Quartal 2022 einmal mehr grundlegend verändert. Wie in fast jedem Jahresviertel baute der Marktexperte die Beteiligungen seines Hedgefonds Scion Asset Management kräftig um. Dabei hat er zahlreiche bestehende Positionen liquidiert und dafür neue Unternehmen in sein Portfolio aufgenommen. Lediglich an zwei Beteiligungen, die auch schon im dritten Quartal bestanden, hielt Burry fest, reduzierte sie aber deutlich. Der Wert seines Depots stieg von 41,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal auf nun rund 46,5 Millionen US-Dollar. Das Ranking zeigt, welche Positionen sich nun im Portfolio von Michael Burrys Hedgefonds Scion Asset Management befinden. Die Werte sind prozentual nach Anteil im Depot gewichtet. Stand ist der 31. Dezember 2022. Quelle: sec.gov, Bild: Jim Spellman/WireImage/Getty Images

Bildquellen: Jim Spellman/WireImage/Getty Images