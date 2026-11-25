Bridgewater lässt keine Position unangetastet: Das sind die zehn größten Aktienbeteiligungen im dritten Quartal 2026
Im dritten Quartal 2026 hat Bridgewater sein Portfolio spürbar umgekrempelt. Dabei ging es auch einigen prominenten Aktien an den Kragen.
Werte in diesem Artikel
- Beteiligungen an Microsoft und Alphabet um rund zwei Drittel gekürzt
- Rotation bei Tech-Aktien, Micron und AppLovin mit kräftigen Zuwächsen
- Größter Zukauf bei AppLovin
Branchenlegende Ray Dalio mag sich längst aus dem Tagesgeschäft verabschiedet haben, doch sein Schatten reicht weiterhin weit über Bridgewater Associates hinaus. Als Berater prägt die Investmentikone den weltgrößten Hedgefonds bis heute mit, und für viele Anleger sind Dalio und Bridgewater ohnehin untrennbar miteinander verbunden. Kein Wunder also, dass die Finanzwelt gespannt auf den jüngsten 13F-Bericht für das dritte Quartal 2026 blickt: Welche Aktien hat der Hedgefonds-Gigant aufgestockt, wo hat er den Rotstift angesetzt?
Beim Blick auf das folgende Ranking der zehn größten reinen Aktienpositionen im Bridgewater-Portfolio zum Stichtag 30. September 2026 wird eines schnell klar: das Management hat vor allem bei Technologie-Aktien rotiert. Besonders heftig hat es Microsoft und Alphabet getroffen, beide Positionen wurden um rund zwei Drittel zusammengekürzt und flogen mit Oracle aus der Top 10. Stattdessen hat Bridgewater Associates zunehmend besonders bei Applied Materials und AppLovin zugegriffen. Neu unter den Top 10 sind Shell, AppLovin und Micron Technology.
Welche Werte nach dem umfangreichen Umbau die größten Positionen im Depot stellen, zeigt die folgende Übersicht.
Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Wer in den USA mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, muss der Börsenaufsicht SEC jedes Quartal offenlegen, welche Aktien im Depot liegen. Das gilt auch für Bridgewater Associates: Der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds meldete zum 30. September 2026 ein US-Portfolio im Wert von rund 22,99 Milliarden US-Dollar. Dalio selbst steht dem Haus heute nur noch als Mentor zur Seite, die Geschicke lenken CEO Nir Bar Dea sowie die Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten Einzelaktien-Positionen von Bridgewater im dritten Quartal 2026, sortiert nach Depotanteil – ETFs bleiben dabei außen vor.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 10: Shell
Eröffnet wird das Ranking von einem Neuling: dem Öl-Riesen Shell. Bei den ADRs hat das Management 535.166 Aktien zugekauft und die Beteiligung damit auf 2.061.329 Papiere hochgeschraubt. Mit einem Gesamtwert von 195,93 Millionen US-Dollar und einer Depotquote von 0,85 Prozent übernahm die Position den zehnten Platz, auf dem im vergangenen Quartal noch Oracle rangierte.
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Platz 9: AppLovin
Auf Platz neun folgt mit AppLovin direkt der nächste Debütant unter den Top 10. Bridgewater erweiterte die bestehende Position im abgelaufenen Jahresviertel um satte 365,91 Prozent (536.438 Aktien). Das nunmehr 683.040 umfassende Aktienpaket kam zum Stichtag am 30. September 2026 auf einen Gesamtwert von 198,38 Millionen US-Dollar und einen Depotanteil von 0,86 Prozent.
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Platz 8: Amazon
Den Rotstift angesetzt hat Bridgewater Associates bei seiner Beteiligung an Amazon, über 52 Prozent (1.054.725 Aktien) der Position wurden veräußert. So verblieben zum Quartalsabschluss 970.756 Papiere mit einem Gegenwert von 241,86 Millionen US-Dollar im Portfolio - gleichbedeutend mit einem prozentualen Depotanteil von 1,05 Prozent. Durch den kräftigen Abverkauf fiel Amazon damit vom dritten Rang im vorherigen Quartal auf Platz acht zurück.
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Platz 7: Newmont
Auch Aktien des weltweit führenden Goldproduzenten Newmont flogen im dritten Quartal 2026 aus dem Depot von Bridgewater Associates, insgesamt 591.488 Aktien (-21,95 Prozent) wurden verkauft. Somit blieben zum Stichtag noch 2.103.682 mit einem Gesamtwert von 242,64 Millionen US-Dollar Papiere im Besitz des Hedgefonds. Mit einer Depotquote von 1,06 Prozent reichte es trotz zusammengekürzter Position dennoch für den siebten Rang, nachdem Newmont im zweiten Quartal 2026 noch auf Platz acht rangierte.
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Platz 6: Micron Technology
Der dritte und letzte Neuling unter den Top 10 ist Micron Technology. Das Management hat seine Beteiligung am Speicherchiphersteller im abgelaufenen Quartal um über 103 Prozent (120.453 Aktien) auf 237.119 Papiere vergrößert und damit den Wert auf 252,56 Millionen US-Dollar hochgeschraubt. Durch einen prozentualen Anteil von 1,10 Prozent reicht es für Platz sechs.
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Platz 5: Applied Materials
In der goldenen Mitte dieser Top 10 befindet sich das Engagement an Applied Materials. Im zweiten Quartal 2026 reichte es nur für den neunten Platz, ein kräftiger Zukauf von 271.953 Papieren (93,32 Prozent) ermöglichte den Sprung auf Rang fünf. Das nunmehr 563.379 Aktien umfassende Paket kam zum Stichtag am 30. September 2026 auf einen Gegenwert von 288,10 Millionen US-Dollar und einem prozentualen Anteil von 1,25 Prozent.
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Platz 4: AMD (Advanced Micro Devices)
Obwohl das Management bei AMD im abgelaufenen Jahresviertel den Rotstift ansetzte und 47.295 Anteilsscheine (8,78 Prozent) veräußerte, kletterte die Position um zwei Plätze nach oben auf Rang vier - und schrammte damit nur knapp an dem Siegertreppchen vorbei. Die weiterhin enthaltenen 491.337 Papiere kamen zum Quartalsabschluss auf einen Gegenwert von 300,58 Millionen US-Dollar und eine Depotquote von 1,31 Prozent.
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Platz 3: Lam Research
Die Bronzemedaille schnappt sich das Engagement an Lam Research mit einem Wert von 348,18 Millionen US-Dollar und einem prozentualen Depotanteil von 1,51 Prozent. Das Bridgewater-Management kaufte im abgelaufenen Jahresviertel 121.661 Wertpapiere (12,97 Prozent) hinzu und vergrößerte das Aktienpaket auf 1.059.885 Anteilsscheine.
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Platz 2: Broadcom
Wie bereits im vorangegangenen Quartal reiht sich die Beteiligung an Broadcom auf Platz zwei ein. Dabei hat sich Bridgewater Associates im abgelaufenen Jahresviertel von 3.177 Aktien (0,24 Prozent) getrennt. Bei dem 1.314.746 Papieren umfassenden Paket fiel das allerdings kaum ins Gewicht, sodass zum Stichtag am 30. September 2026 weiterhin ein Wert von 461,73 Millionen US-Dollar und eine Depotquote von 2,01 Prozent zu Buche schlugen.
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Platz 1: NVIDIA
Seit dem zweiten Quartal 2026 ist der KI-Platzhirsch NVIDIA die unangefochtene Nummer eins im Bridgewater-Portfolio. Dabei kürzte der Hedgefonds die Position im dritten Quartal 2026 um 30,47 Prozent (1.177.974 Aktien) zusammen auf 2.688.221 Papiere. Das Aktienpaket kam dennoch auf einen stolzen Wert von 613,96 Millionen US-Dollar und einen prozentualen Anteil von 2,67 Prozent am Gesamtdepot.
Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: michelmond / Shutterstock.com
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