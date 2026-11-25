Depot im Blick

Im dritten Quartal 2026 hat Bridgewater sein Portfolio spürbar umgekrempelt. Dabei ging es auch einigen prominenten Aktien an den Kragen.

• Es fand eine Rotation bei Tech-Aktien statt, mit starken Zuwächsen bei Micron und AppLovin sowie einem Zukauf bei AppLovin.

Beteiligungen an Microsoft und Alphabet um rund zwei Drittel gekürzt

Rotation bei Tech-Aktien, Micron und AppLovin mit kräftigen Zuwächsen

Größter Zukauf bei AppLovin

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Branchenlegende Ray Dalio mag sich längst aus dem Tagesgeschäft verabschiedet haben, doch sein Schatten reicht weiterhin weit über Bridgewater Associates hinaus. Als Berater prägt die Investmentikone den weltgrößten Hedgefonds bis heute mit, und für viele Anleger sind Dalio und Bridgewater ohnehin untrennbar miteinander verbunden. Kein Wunder also, dass die Finanzwelt gespannt auf den jüngsten 13F-Bericht für das dritte Quartal 2026 blickt: Welche Aktien hat der Hedgefonds-Gigant aufgestockt, wo hat er den Rotstift angesetzt?

Beim Blick auf das folgende Ranking der zehn größten reinen Aktienpositionen im Bridgewater-Portfolio zum Stichtag 30. September 2026 wird eines schnell klar: das Management hat vor allem bei Technologie-Aktien rotiert. Besonders heftig hat es Microsoft und Alphabet getroffen, beide Positionen wurden um rund zwei Drittel zusammengekürzt und flogen mit Oracle aus der Top 10. Stattdessen hat Bridgewater Associates zunehmend besonders bei Applied Materials und AppLovin zugegriffen. Neu unter den Top 10 sind Shell, AppLovin und Micron Technology

Welche Werte nach dem umfangreichen Umbau die größten Positionen im Depot stellen, zeigt die folgende Übersicht.

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Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net



