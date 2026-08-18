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Bridgewater verkauft Aktien von NVIDIA und Co.: Die zehn größten Beteiligungen im zweiten Quartal

Bridgewater verkauft Aktien von NVIDIA und Co.: Die zehn größten Beteiligungen im zweiten Quartal

Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefonds bei mehreren prominenten Aktien Veränderungen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
297.15 EUR 0.35 EUR 0.12 %
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Amazon
224.00 EUR -0.50 EUR -0.22 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
414.00 EUR -26.10 EUR -5.93 %
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Applied Materials Inc.
439.00 EUR -24.00 EUR -5.18 %
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Broadcom
328.00 EUR -15.00 EUR -4.37 %
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Micron Technology Inc.
812.00 EUR -60.60 EUR -6.94 %
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Microsoft Corp.
417.60 EUR 3.30 EUR 0.80 %
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Newmont Corporation
100.70 EUR -3.30 EUR -3.17 %
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NVIDIA Corp.
189.86 EUR -5.22 EUR -2.68 %
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Obwohl sich Branchenlegende Ray Dalio bereits vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, ist sein Einfluss durch seine beratende Rolle weiterhin spürbar. Zudem bleibt der Name Bridgewater eng mit dem Gründer verbunden. Entsprechend groß ist das Interesse der Anleger am aktuellen 13F-Bericht von Bridgewater Associates für das zweite Quartal 2026.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten reinen Aktienpositionen im Bridgewater-Portfolio zum Stichtag 30. Juni 2026. Im zweiten Quartal nahm der Hedgefonds erneut zahlreiche Anpassungen vor. Auffällig dabei ist, dass vor allem Verkäufe das Portfolio prägen. Größere ETF-Positionen wurden bei der Auswertung wie gewohnt nicht berücksichtigt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2026 im Bridgewater Associates-Depot
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Großinvestoren mit Vermögenswerten ab 100 Millionen US-Dollar müssen ihre US-Beteiligungen vierteljährlich der Börsenaufsicht SEC melden. Zu diesen Schwergewichten gehört auch Bridgewater Associates: Der von Legende Ray Dalio gegründete Hedgefonds verwaltete im zweiten Quartal 2026 ein US-Aktienportfolio im Wert von rund 24,38 Milliarden US-Dollar. Während sich Dalio heute auf eine beratende Mentorenrolle fokussiert, liegt die Führung des Hauses inzwischen bei CEO Nir Bar Dea sowie den Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Einzelaktien-Positionen von Bridgewater Associates zum Stichtag am 30. Juni 2026, sortiert nach ihrem prozentualen Depotanteil. ETF-Beteiligungen wurden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Oracle

Platz 10: Oracle

Den Auftakt ins Ranking der zehn größten Aktienbeteiligungen von Bridgewater macht im zweiten Quartal ein Neuling in den Top Ten: Der Technologiekonzern Oracle. Zwar stieß der Hedgefonds im Berichtsquartal 159.102 Oracle-Aktien ab, die verbliebenen Anteile hatten aber zum Stichtag einen Wert von rund 210 Millionen US-Dollar und reichten mit einem Depotanteil von 0,86 Prozent für Platz 10.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Applied Materials

Platz 9: Applied Materials

Auf Platz 9 im Ranking landet Applied Materials. Der Hedgefonds hat im Berichtsquartal 268.492 Aktien abgestoßen und die Beteiligung damit auf 291.426 Anteile reduziert. 210,7 Millionen US-Dollar waren die verbliebenen Anteile Ende Juni noch wert - ein Depotanteil von 0,86 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Newmont

Platz 8: Newmont

Eine der wenigen Zukäufe tätigte Bridgewater bei Newmont: 378.529 Anteile erwarb der Hedgefonds im Berichtszeitraum. Ende Juni hatten diese einen Wert von 251,73 Millionen US-Dollar und schafften es mit einem Depotanteil von 1,03 Prozent damit auf Platz 8 der größten Bridgewater-Beteiligungen.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Microsoft

Platz 7: Microsoft

Im Vorquartal noch auf Rang 6, rutschte die Beteiligung an Microsoft im zweiten Quartal auf Rang 7 ab. Bridgewater verkaufte 373.083 Microsoft-Aktien und verkleinerte seine Beteiligung somit auf 711.896 Anteile. Diese kamen auf einen Gesamtwert von rund 265,55 Millionen US-Dollar, womit 1,09 Prozent des gesamten Depotwerts auf diese Beteiligung entfiel.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

AMD

Platz 6: AMD

Deutlich aufsteigen konnte der Technologiekonzern AMD. Zwar stieß der Hedgefonds im Berichtsquartal 754.135 AMD-Aktien ab, die verbliebenen 538.632 Anteile hatten aber zum Stichtag einen Wert von 312,9 Millionen US-Dollar und kletterten mit einem Depotanteil von 1,28 Prozent von Platz 10 auf Rang 6.

Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Lam Research

Platz 5: Lam Research

Ebenfalls um 4 Ränge hocharbeiten konnte sich Lam Research - und das owbohl der Hedgefonds im Berichtsquartal 633.005 Aktien abgestoßen und die Beteiligung damit auf 938.224 Anteile reduziert hat. 406,56 Millionen US-Dollar waren die verbliebenen Lam Research-Anteile Ende Juni noch wert. Mit einem Depotanteil von 1,67 Prozent reicht es damit für Rang 5.

Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com

Alphabet A

Platz 4: Alphabet A

Aus der Top 3 verbannt wurden im zweiten Quartal die A-Aktien von Alphabet. Der US-Hedgefonds verkleinerte seine Beteiligung an der Google-Mutter im Berichtszeitraum um 675.498 Aktien, insgesamt besaß Bridgewater zum Stichtag damit 1.322.176 Alphabet A-Aktien im Gesamtwert von 472,51 Millionen US-Dollar. Diese kamen auf einen Anteil am Gesamtdepot von 1,94 Prozent - Platz 4 im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Amazon

Platz 3: Amazon

Nach dem Verkauf von stolzen 2.363.230 Aktien im zweiten Quartal musste der US-Handelsgigant Amazon die Top-Position räumen. 2.025.481 Anteile hielt der Hedgefonds zum Stichtag - im Gesamtwert von 482,75 Millionen US-Dollar. Mit einem Depotanteil von 1,98 Prozent ist Amazon somit nur noch die drittgrößte Aktienbeteiligung von Bridgewater.

Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Broadcom

Platz 2: Broadcom

Einen Sprung nach oben legten im zweiten Quartal 2026 die Aktie von Broadcom hin: Die Beteiligung rückte im jüngsten Jahresviertel von Platz 4 auf Rang 2 vor - und das obwohl sich Bridgewater von 517.457 Aktien trennte und die Zahl der gehaltenen Anteile damit auf 1.317.923 im Gesamtwert von 497,85 Millionen US-Dollar sank. Der Depotanteil lag zum Stichtag bei 2,04 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

NVIDIA

Platz 1: NVIDIA

Das Bridgewater-Depot hat eine neue Nummer 1: Den KI-Riesen NVIDIA. Der Hedgefonds verringerte seine Position am KI-Giganten im zweiten Quartal 2026 jedoch um 826.808 Anteile, so dass sich zum Stichtag 3.866.195 NVIDIA-Aktien im Gesamtwert von 773,59 Millionen US-Dollar im Depot befanden - der Depotanteil beläuft sich nun auf 3,17 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: michelmond / Shutterstock.com

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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