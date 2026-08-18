Bridgewater verkauft Aktien von NVIDIA und Co.: Die zehn größten Beteiligungen im zweiten Quartal

KI-Nachrichtenüberblick

• Ray Dalio hat sich zwar aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, bleibt aber beratend bei Bridgewater Associates aktiv und beeinflusst weiterhin das Unternehmen.

• Der aktuelle 13F-Bericht für das zweite Quartal 2026 zeigt bedeutende Portfolioanpassungen, vor allem Verkäufe, wobei größere ETF-Positionen ausgeklammert sind.