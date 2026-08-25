Elliott Investment Management: In diese Aktien investierte Paul Singers Hedgefonds im 2. Quartal 2026

KI-Nachrichtenüberblick

• Institutionelle Anleger mit über 100 Mio. USD Vermögen müssen ihre Portfolios quartalsweise bei der SEC offenlegen, was Einblicke in Strategien wie die von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management ermöglicht.

• Zum 30. Juni 2026 betrug das Portfolio des Hedgefonds 22,67 Milliarden USD, wobei etwa 40 % des Kapitals in die drei größten Positionen investiert sind.