Elliott Investment Management: In diese Aktien investierte Paul Singers Hedgefonds im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreiche Aktienpositionen aufgebaut und verändert. Ein Blick auf die aktuellen Beteiligungen.
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Institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Portfoliobestände quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Diese Pflicht ermöglicht auch einen Einblick in die Anlagestrategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management.
Zum 30. Juni 2026 belief sich der Wert des Portfolios auf 22,67 Milliarden US-Dollar. Dabei ist das Depot stark konzentriert: Rund 40 Prozent des Kapitals stecken in den drei größten Positionen. An der grundsätzlichen Zusammensetzung änderte sich im zweiten Quartal nur wenig.
Das folgende Ranking berücksichtigt ausschließlich Aktienpositionen. Derivate wie Puts und Calls werden nicht einbezogen. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2026.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Großinvestoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind verpflichtet, ihre Beteiligungen einmal pro Quartal bei der US-Börsenaufsicht SEC zu melden. Auch der von Paul Singer gegründete Hedgefonds Elliott Investment Management fällt unter diese Offenlegungspflicht. Zum 30. Juni 2026 hatte das Portfolio einen Gesamtwert von 22,67 Milliarden US-Dollar. Im Folgenden werden die zehn größten Aktienpositionen des Fonds im zweiten Quartal 2026 nach ihrem jeweiligen Portfolioanteil aufgeführt.
Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour
Platz 10: PepsiCo
Eingeläutet wird das Ranking von PepsiCo. Mit einem Wert von 172,64 Millionen US-Dollar entsprach die Beteiligung einem Depot-Anteil von 0,76 Prozent. Hier nahm Singer keine Veränderungen vor: Er hielt weiterhin 1.275.000 Aktien des Getränkeherstellers. Während PepsiCo im ersten Quartal jedoch nicht unter den zehn größten Positionen vertreten war, reichte es diesmal für den zehnten Platz.
Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo
Platz 9: Norwegian Cruise Line
Die Beteiligung an Norwegian Cruise Line verbleibt auf Platz neun im Ranking. Die Position wurde im Vorquartal komplett neu aufgebaut. Im zweiten Quartal wurden weitere 1.500.000 Aktien erworben, sodass sich nun 14.686.000 Anteile mit einem Börsenwert von 310,02 Millionen US-Dollar im Depot befinden. Zum Stichtag macht das Investment in den Kreuzfahrtkonzern 1,37 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Sofiaworld / Shutterstock.com
Platz 8: Etsy
Etsy behauptet auch im zweiten Quartal den achten Platz im Portfolio von Elliott Investment Management. An der Position nahm der Hedgefonds keine Änderungen vor: Der Bestand blieb unverändert bei 5.000.000 Aktien. Zum Ende des Quartals belief sich der Wert der Beteiligung auf 376,65 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 1,66 Prozent am Gesamtdepot entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: Sergei Elagin / Shutterstock.com
Platz 7: Pinterest
Bei Pinterest hat sich die Beteiligung im Portfolio von Paul Singer ebenso nicht verändert und verblieb auf Platz sieben. Elliott Investment Management hielt weiterhin 28.000.000 Aktien des Internetunternehmens. Zum Quartalsende hatte die Position einen Börsenwert von 588,84 Millionen US-Dollar und machte damit 2,6 Prozent des Gesamtdepots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com
Platz 6: Uniti Group
Auch die Position der Uniti Group blieb im Ranking unverändert. Im zweiten Quartal 2026 nahm Singer keine Änderungen an der Beteiligung an dem auf Telekommunikationsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen vor. Elliott hielt weiterhin 59.012.219 Aktien. Zum Quartalsende hatte die Position einen Wert von 676,87 Millionen US-Dollar und machte damit 2,99 Prozent des Gesamtportfolios aus.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Konstantin Chagin / Shutterstock.com
Platz 5: Southwest Airlines
Aufgrund eines Teilverkaufs fiel Southwest Airlines im Ranking um einen Platz auf Rang fünf zurück. Der Investor trennte sich im Berichtsquartal von 6.038.000 Aktien. Die verbleibenden 24.308.000 Papiere der Fluggesellschaft waren zum 30. Juni 1,25 Milliarden US-Dollar wert und machen weiterhin einen beachtlichen Depot-Anteil von 5,51 Prozent aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Southwest
Platz 4: Hewlett Packard Enterprise
Nach oben ging es für Hewlett Packard Enterprise: Die Position kletterte vom fünften auf den vierten Rang im Portfolio. Elliott Investment Management stockte den Bestand im Berichtsquartal um 4.850.250 Aktien auf und hielt zum Quartalsende damit insgesamt 32.271.985 Anteilsscheine des US-Technologiekonzerns. Der Wert der Beteiligung belief sich auf 1,46 Milliarden US-Dollar, was einer Gewichtung von 6,42 Prozent im Gesamtportfolio entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 3: Suncor Energy
Auf Rang drei der Top-Investments schafft es erneut die Beteiligung an Suncor Energy. Dabei verkaufte Elliott Investment Management im Berichtszeitraum stolze 23.216.800 Papiere und verringerte den Bestand damit auf 29.454.000 Aktien. Zum Quartalsende hatte die Position einen Wert von 1,58 Milliarden US-Dollar und machte damit 6,97 Prozent des Gesamtportfolios aus. Zum Vergleich: Im ersten Quartal hatte Suncor Energy noch eine Gewichtung von 17,31 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com
Platz 2: Phillips 66
Phillips 66 behauptet wie bereits im Vorquartal den zweiten Platz im Ranking von Paul Singer. Auch bei dem Energiekonzern nahm Elliott Investment Management keine Veränderungen vor: Die Beteiligung blieb mit 19.251.000 Aktien unverändert. Zum Quartalsende hatte das Aktienpaket einen Börsenwert von 3,25 Milliarden US-Dollar und entsprach damit 14,36 Prozent des gesamten Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: Phillips 66
Platz 1: Triple Flag Precious Metals
Triple Flag Precious Metals bleibt auch im zweiten Quartal 2026 die größte Position im Portfolio von Elliott Investment Management. Trotz des Verkaufs von 6.680 Aktien hält der Hedgefonds zum Stichtag weiterhin 133.241.535 Anteilsscheine. Der Wert der Beteiligung belief sich auf 3,99 Milliarden US-Dollar, was einer Gewichtung von 17,61 Prozent am Gesamtportfolio entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Thos Robinson/Getty Images for New York Times, CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum
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