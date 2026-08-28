Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q2-Depot

KI-Nachrichtenüberblick

• Der Gates Foundation Trust ist verpflichtet, bei einem Vermögen über 100 Millionen US-Dollar quartalsweise seine Beteiligungen bei der SEC offenzulegen, was für Transparenz sorgt.

• Mit einem Vermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar zählt die Stiftung zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist daher zur Einreichung eines 13F-Formulars verpflichtet.