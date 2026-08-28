Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q2-Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Vermögen über einen Trust. Im zweiten Quartal kam es dabei zu einigen Veränderungen.
Werte in diesem Artikel
Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind diese verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Die Meldung erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung öffentlich zugänglich ist.
Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 31,66 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen der Welt und ist damit zur Einreichung eines 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Ehefrau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im zweiten Quartal 2026 stechen insbesondere zwei Entwicklungen im Portfolio des Trusts hervor: der massive Verkauf von Aktien von Berkshire Hathaway sowie ein Neuzugang, der es direkt unter die zehn größten Positionen geschafft hat. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Beteiligungen des Trusts, gemessen an ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Der Gates Foundation Trust, der bis Ende 2024 noch unter dem Namen Bill & Melinda Gates Foundation firmierte, verwaltete im zweiten Quartal 2026 ein Gesamtvermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar - und unterliegt damit der Offenlegung der Beteiligungen via 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Die folgende Übersicht listet die zehn größten Positionen des Trusts, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot, auf. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Platz 10: Home Depot
Eröffnet wird das Top-10-Ranking von einem Neuzugang: Im zweiten Quartal erwarb der Trust erstmals 1.000.000 Aktien von Home Depot im Wert von 352,68 Millionen US-Dollar. Damit macht die Position 1,02 Prozent des Gesamtportfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Rob Wilson / Shutterstock.com
Platz 9: Coca-Cola FEMSA
Die Aktien der mexikanischen Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA verweilen inzwischen seit über zwei Jahrzehnten im Depot der Gates-Stiftung. Wie schon im Vorquartal blieb die Position erneut unangetastet. Mit einem Wert von 660,31 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 1,92 Prozent am Gesamtdepot steht das 6.214.719 Anteilsscheine umfassende Aktienpaket auf Rang neun im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com
Platz 8: FedEx
Reduziert wurde die Beteiligung des Gates Foundation Trusts am US-amerikanischen Paketzusteller FedEx, insgesamt 574.631 Anteilsscheine wurden abgestoßen. Die zum Stichtag im Portfolio enthaltenen 2.384.362 Wertpapiere kamen auf einen Gegenwert von 746,62 Millionen US-Dollar - und machten 2,17 Prozent des gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Platz 7: Walmart
Im Depot des Gates Foundation Trusts befanden sich auch im zweiten Quartal 2026 weiterhin 8.390.477 Aktien des US-Einzelhandelsriesen Walmart. Mit einem prozentualen Anteil von 2,76 Prozent und einem Börsenwert von rund 950,31 Millionen US-Dollar reichte es für Platz sieben.
Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com
Platz 6: Ecolab
Ebenso nicht angerührt wurde das Engagement in Ecolab. Entsprechend umfasste das im Portfolio der Stiftung enthaltene Aktienpaket zum Stichtag nach wie vor 5.218.044 Anteilsscheine. Diese kamen zum Quartalsende auf einen Gegenwert von rund 1,45 Milliarden US-Dollar, was 4,22 Prozent des gesamten Depots entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 5: Deere & Co.
Untätig blieb der Gates Foundation Trust auch bei seiner Beteiligung an Deere & Co.. Die 3.557.378 Aktien im Gates-Depot kamen zum Ende des Jahresviertels auf einen Börsenwert von 2,26 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem stolzen Anteil von 6,56 Prozent - Platz fünf im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: JCLobo / Shutterstock.com
Platz 4: Waste Management
Etwas Bewegung gab es hingegen bei der Beteiligung an Waste Management. Hier stieß der Gates Foundation Trust im zweiten Jahresviertel 921.600 Aktien ab. Die verbliebenen 26.720.744 Anteilsscheine kamen dennoch auf einen beachtlichen Börsenwert von 5,96 Milliarden US-Dollar. Dies machte einen Anteil von 17,3 Prozent am Depot aus und reichte für Platz vier im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 3: Canadian National Railway
Die Bronzemedaille sichert sich erneut Canadian National Railway. Wie schon im Vorquartal blieb die Beteiligung an der größten kanadischen Bahngesellschaft unangetastet. So kamen die 51.826.786 Aktien im Gates Foundation Trust auf einen Börsenwert von rund 6,18 Milliarden US-Dollar und einem prozentualen Anteil von 17,95 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com
Platz 2: Caterpillar
Aufs Treppchen schafften es die Aktien von Caterpillar und rückten damit um zwei Plätze nach oben. Auch hier wurden im zweiten Quartal keine Veränderungen unternommen, sodass zum Stichtag weiterhin 6.353.614 Papiere im Depot enthalten waren. Mit einem Gegenwert von etwa 6,77 Milliarden US-Dollar kam die Beteiligung auf einen Portfolioanteil von 19,65 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 1: Berkshire Hathaway B
Auf dem Siegertreppchen steht, wie auch im Vorquartal, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Dabei trennte man sich beim Gates Foundation Trust im Berichtszeitraum erneut von 2.358.460 Wertpapieren. Mit einem Börsenwert von 7,35 Milliarden US-Dollar kamen die verbliebenen 14.689.844 Aktien dennoch auf einen Gesamtanteil von 21,35 Prozent am Portfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JamesWMfoto / Shutterstock.com, monticello / Shutterstock.com
Aktuelle Microsoft Aktie News
Microsoft Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.