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Depot im Blick

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q2-Depot

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q2-Depot

Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Vermögen über einen Trust. Im zweiten Quartal kam es dabei zu einigen Veränderungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
436.60 EUR 5.65 EUR 1.31 %
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Canadian National Railway Co.
108.40 EUR 0.40 EUR 0.37 %
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Caterpillar Inc.
692.00 EUR -9.40 EUR -1.34 %
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Deere & Co. (John Deere)
536.20 EUR 2.60 EUR 0.49 %
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Ecolab Inc.
244.50 EUR -1.30 EUR -0.53 %
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FedEx Corp.
283.60 EUR -4.30 EUR -1.49 %
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Home Depot
280.60 EUR -2.00 EUR -0.71 %
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Microsoft Corp.
443.05 EUR 9.65 EUR 2.23 %
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Walmart
88.76 EUR 0.58 EUR 0.66 %
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Waste Management Inc.
188.70 EUR 1.60 EUR 0.86 %
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Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind diese verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Die Meldung erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung öffentlich zugänglich ist.

Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 31,66 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen der Welt und ist damit zur Einreichung eines 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Ehefrau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im zweiten Quartal 2026 stechen insbesondere zwei Entwicklungen im Portfolio des Trusts hervor: der massive Verkauf von Aktien von Berkshire Hathaway sowie ein Neuzugang, der es direkt unter die zehn größten Positionen geschafft hat. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Beteiligungen des Trusts, gemessen an ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

2. Quartal 2026: Diese Aktien befinden sich im Gates Foundation Trust
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Der Gates Foundation Trust, der bis Ende 2024 noch unter dem Namen Bill & Melinda Gates Foundation firmierte, verwaltete im zweiten Quartal 2026 ein Gesamtvermögen von rund 34,42 Milliarden US-Dollar - und unterliegt damit der Offenlegung der Beteiligungen via 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Die folgende Übersicht listet die zehn größten Positionen des Trusts, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot, auf. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com

Home Depot

Platz 10: Home Depot

Eröffnet wird das Top-10-Ranking von einem Neuzugang: Im zweiten Quartal erwarb der Trust erstmals 1.000.000 Aktien von Home Depot im Wert von 352,68 Millionen US-Dollar. Damit macht die Position 1,02 Prozent des Gesamtportfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Rob Wilson / Shutterstock.com

Coca-Cola FEMSA

Platz 9: Coca-Cola FEMSA

Die Aktien der mexikanischen Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA verweilen inzwischen seit über zwei Jahrzehnten im Depot der Gates-Stiftung. Wie schon im Vorquartal blieb die Position erneut unangetastet. Mit einem Wert von 660,31 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 1,92 Prozent am Gesamtdepot steht das 6.214.719 Anteilsscheine umfassende Aktienpaket auf Rang neun im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com

FedEx

Platz 8: FedEx

Reduziert wurde die Beteiligung des Gates Foundation Trusts am US-amerikanischen Paketzusteller FedEx, insgesamt 574.631 Anteilsscheine wurden abgestoßen. Die zum Stichtag im Portfolio enthaltenen 2.384.362 Wertpapiere kamen auf einen Gegenwert von 746,62 Millionen US-Dollar - und machten 2,17 Prozent des gesamten Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Walmart

Platz 7: Walmart

Im Depot des Gates Foundation Trusts befanden sich auch im zweiten Quartal 2026 weiterhin 8.390.477 Aktien des US-Einzelhandelsriesen Walmart. Mit einem prozentualen Anteil von 2,76 Prozent und einem Börsenwert von rund 950,31 Millionen US-Dollar reichte es für Platz sieben.

Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com

Ecolab

Platz 6: Ecolab

Ebenso nicht angerührt wurde das Engagement in Ecolab. Entsprechend umfasste das im Portfolio der Stiftung enthaltene Aktienpaket zum Stichtag nach wie vor 5.218.044 Anteilsscheine. Diese kamen zum Quartalsende auf einen Gegenwert von rund 1,45 Milliarden US-Dollar, was 4,22 Prozent des gesamten Depots entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Deere & Co.

Platz 5: Deere & Co.

Untätig blieb der Gates Foundation Trust auch bei seiner Beteiligung an Deere & Co.. Die 3.557.378 Aktien im Gates-Depot kamen zum Ende des Jahresviertels auf einen Börsenwert von 2,26 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem stolzen Anteil von 6,56 Prozent - Platz fünf im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: JCLobo / Shutterstock.com

Waste Management

Platz 4: Waste Management

Etwas Bewegung gab es hingegen bei der Beteiligung an Waste Management. Hier stieß der Gates Foundation Trust im zweiten Jahresviertel 921.600 Aktien ab. Die verbliebenen 26.720.744 Anteilsscheine kamen dennoch auf einen beachtlichen Börsenwert von 5,96 Milliarden US-Dollar. Dies machte einen Anteil von 17,3 Prozent am Depot aus und reichte für Platz vier im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Canadian National Railway

Platz 3: Canadian National Railway

Die Bronzemedaille sichert sich erneut Canadian National Railway. Wie schon im Vorquartal blieb die Beteiligung an der größten kanadischen Bahngesellschaft unangetastet. So kamen die 51.826.786 Aktien im Gates Foundation Trust auf einen Börsenwert von rund 6,18 Milliarden US-Dollar und einem prozentualen Anteil von 17,95 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com

Caterpillar

Platz 2: Caterpillar

Aufs Treppchen schafften es die Aktien von Caterpillar und rückten damit um zwei Plätze nach oben. Auch hier wurden im zweiten Quartal keine Veränderungen unternommen, sodass zum Stichtag weiterhin 6.353.614 Papiere im Depot enthalten waren. Mit einem Gegenwert von etwa 6,77 Milliarden US-Dollar kam die Beteiligung auf einen Portfolioanteil von 19,65 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com

Berkshire Hathaway B

Platz 1: Berkshire Hathaway B

Auf dem Siegertreppchen steht, wie auch im Vorquartal, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Dabei trennte man sich beim Gates Foundation Trust im Berichtszeitraum erneut von 2.358.460 Wertpapieren. Mit einem Börsenwert von 7,35 Milliarden US-Dollar kamen die verbliebenen 14.689.844 Aktien dennoch auf einen Gesamtanteil von 21,35 Prozent am Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: JamesWMfoto / Shutterstock.com, monticello / Shutterstock.com

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13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.

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