Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q3-Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Vermögen über einen Trust. Im dritten Quartal kam es dabei zu einigen Veränderungen.
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Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind diese verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Die Meldung erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung öffentlich zugänglich ist.
Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 29,89 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 34,42 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen der Welt und ist damit zur Einreichung eines 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Ehefrau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im dritten Quartal 2026 stechen insbesondere zwei Entwicklungen im Portfolio des Trusts hervor: der massive Verkauf von Aktien von Berkshire Hathaway und Waste Management. Daneben gab es nur einen Neuzugang mit 1.361.022 Aktien der US-Gemischtwarenkette Dollar Tree, der es jedoch nicht unter die zehn größten Positionen geschafft hat. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Beteiligungen des Trusts, gemessen an ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot.
Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Der Gates Foundation Trust, der bis Ende 2024 noch unter dem Namen Bill & Melinda Gates Foundation firmierte, verwaltete im dritten Quartal 2026 ein Gesamtvermögen von rund 29,89 Milliarden US-Dollar - und unterliegt damit der Offenlegung der Beteiligungen via 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Die folgende Übersicht listet die zehn größten Positionen des Trusts, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot, auf. Stichtag der Daten ist der 30. September 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Platz 10: Waste Connections
Neu in der Top Ten des Trusts befindet sich im dritten Quartal 2026 die Beteiligung an dem Entsorgungsunternehmen Waste Connections. Dabei wurde die Position nicht angetastet, sodass sich weiterhin 2.039.175 Aktien des Unternehmens zu einem Gegenwert von 313,89 Millionen US-Dollar im Gates-Depot befanden - am Gesamtportfolio bedeutet dies 1,05 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 9: Coca-Cola FEMSA
Die Aktien der mexikanischen Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA verweilen inzwischen seit über zwei Jahrzehnten im Depot der Gates-Stiftung. Wie schon im Vorquartal blieb die Position erneut unangetastet. Mit einem Wert von 671,44 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 2,25 Prozent am Gesamtdepot steht das 6.214.719 Anteilsscheine umfassende Aktienpaket auf Rang neun im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: Ruslan Lytvyn / Shutterstock.com
Platz 8: FedEx
Ebenso unverändert blieb die Beteiligung des Gates Foundation Trusts am US-amerikanischen Paketzusteller FedEx. Die zum Stichtag im Portfolio enthaltenen 2.384.362 Wertpapiere kamen auf einen Gegenwert von 679,76 Millionen US-Dollar - und machten 2,27 Prozent des gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Platz 7: Walmart
Im Depot des Gates Foundation Trusts befanden sich auch im dritten Quartal 2026 weiterhin 8.390.477 Aktien des US-Einzelhandelsriesen Walmart. Mit einem prozentualen Anteil von 2,92 Prozent und einem Börsenwert von rund 871,94 Millionen US-Dollar reichte es für Platz sieben.
Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com
Platz 6: Ecolab
Ebenso nicht angerührt wurde das Engagement in Ecolab. Entsprechend umfasste das im Portfolio der Stiftung enthaltene Aktienpaket zum Stichtag nach wie vor 5.218.044 Anteilsscheine. Diese kamen zum Quartalsende auf einen Gegenwert von rund 1,43 Milliarden US-Dollar, was 4,79 Prozent des gesamten Depots entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 5: Deere & Co.
Untätig blieb der Gates Foundation Trust auch bei seiner Beteiligung an Deere & Co.. Die 3.557.378 Aktien im Gates-Depot kamen zum Ende des Jahresviertels auf einen Börsenwert von 2,39 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem stolzen Anteil von 7,99 Prozent - Platz fünf im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: JCLobo / Shutterstock.com
Platz 4: Waste Management
Etwas Bewegung gab es hingegen bei der Beteiligung an Waste Management. Hier stieß der Gates Foundation Trust im dritten Jahresviertel 6.207.678 Aktien ab. Die verbliebenen 20.513.066 Anteilsscheine kamen dennoch auf einen beachtlichen Börsenwert von 4,18 Milliarden US-Dollar. Dies machte einen Anteil von 13,99 Prozent am Depot aus und reichte für Platz vier im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 3: Caterpillar
Aufs Treppchen schafften es die Aktien von Caterpillar, fielen jedoch einen Platz nach unten. Hier wurden im dritten Quartal keine Veränderungen unternommen, sodass zum Stichtag weiterhin 6.353.614 Papiere im Depot enthalten waren. Mit einem Gegenwert von etwa 5,15 Milliarden US-Dollar kam die Beteiligung auf einen Portfolioanteil von 17,23 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 2: Canadian National Railway
Die Silbermedaille sichert sich Canadian National Railway und kann damit einen Platz aufsteigen. Wie schon im Vorquartal blieb die Beteiligung an der größten kanadischen Bahngesellschaft unangetastet. So kamen die 51.826.786 Aktien im Gates Foundation Trust auf einen Börsenwert von rund 6,16 Milliarden US-Dollar und einen prozentualen Anteil von 20,61 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com
Platz 1: Berkshire Hathaway B
Auf dem Siegertreppchen steht, wie auch im Vorquartal, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Dabei trennte man sich beim Gates Foundation Trust im Berichtszeitraum erneut von 2.240.537 Wertpapieren. Mit einem Börsenwert von 6,2 Milliarden US-Dollar kamen die verbliebenen 12.449.307 Aktien dennoch auf einen Gesamtanteil von 20,74 Prozent am Portfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com
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