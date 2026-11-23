Depot im Blick

Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Vermögen über einen Trust. Im dritten Quartal kam es dabei zu einigen Veränderungen.

• Im dritten Quartal 2026 wurden bedeutende Verkäufe bei Berkshire Hathaway und Waste Management im Portfolio des Trusts festgestellt, während eine Neuzugangsposition bei Dollar Tree hinzugefügt wurde.

• Der Gates Foundation Trust, mit rund 29,89 Milliarden US-Dollar Vermögen, ist verpflichtet, ein 13F-Formular einzureichen, und verfolgt das Ziel, globale Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern.

• Institutionelle Investoren mit verwaltetem Vermögen über 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Beteiligungen quartalsweise bei der SEC offenlegen, was öffentlich zugänglich ist.

Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind diese verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Die Meldung erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung öffentlich zugänglich ist.

Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 29,89 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 34,42 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen der Welt und ist damit zur Einreichung eines 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Ehefrau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im dritten Quartal 2026 stechen insbesondere zwei Entwicklungen im Portfolio des Trusts hervor: der massive Verkauf von Aktien von Berkshire Hathaway und Waste Management. Daneben gab es nur einen Neuzugang mit 1.361.022 Aktien der US-Gemischtwarenkette Dollar Tree, der es jedoch nicht unter die zehn größten Positionen geschafft hat. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Beteiligungen des Trusts, gemessen an ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net