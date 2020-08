Wenig verändert im zweiten Quartal 2020: Das Aktiendepot von Carl Icahn

Bei Carl Icahn lassen sich nur wenig Veränderungen im Vergleich zum Vorquartal feststellen. Doch eine der wichtigsten dürfte sein, dass der Starinvestor seine gesamten Anteile am PC-Hersteller HP veräußert hat.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, offenlegen muss, zeigt, wie sich die Investmentlegende im zweiten Quartal 2020 positioniert hat. Welche Änderungen sich in seinem Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben haben, erfahren Sie in unserem Ranking.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Da sein verwaltetes Vermögen einen Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss Investorenlegende Carl Icahn jedes Quartal seine Investitionen offenlegen. Im Ranking können seine Top 10 der Beteiligungen - nach deren Wert - im zweiten Quartal 2020 eingesehen werden. Stand ist der 30. Juni 2020. Quelle: Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Bildquellen: Virginia Sherwood/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images for New York Times