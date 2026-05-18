Dienstag 18 Uhr live: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung

1.000 TWh mehr Strombedarf in einem Jahr! Im Webinar am Dienstagabend erfährst du, wie du vom Infrastruktur-Boom und Smart Grids profitierst. Weg von Einzeltiteln, hin zum System-Investment!