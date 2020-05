Apple hui, Goldman pfui: Diese Aktien hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im ersten Quartal 2020 im Depot

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt über 11.000-Punkte-Marke -- BMW-Betriebsrat schließt Kündigungen nicht mehr aus -- Moderna mit positiven Zwischenergebnissen -- thyssenkrupp, Wirecard, Dürr im Fokus

US-Warenhauskette J.C. Penney meldet in Corona-Krise Insolvenz an. Bilfinger-Aktien erholen sich stark. HOCHTIEF gewinnt Auftrag. Glaxo kann in Studie mit neuer HIV-Prophylaxe punkten. Softbank will wohl T-Mobile US-Anteile an Telekom verkaufen. TOTAL kauft spanisches Solar-Portfolio von Energias de Portugal. Ryanair noch schwerer von Corona getroffen, weniger Verlust als erwartet. Ado Properties bestätigt Ausblick.