Der Retter der Credit Suisse: Ein Kurzporträt von UBS-Chef Sergio Ermotti

Sergio Ermotti tritt erneut als CEO der UBS an, um die gewaltige Herausforderung der Integration der kollabierten Credit Suisse in die UBS zu meistern. An vorderster Front soll der erfahrene Manager die Stabilität des Schweizer Bankensektors wiederherstellen. Doch was sind seine Erfahrungen und Leistungen?